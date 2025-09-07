دموع طفل تعانق ابتسامة رونالدو.. لقطة إنسانية تهز القلوب

خطف كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر ومنتخب البرتغال، الأنظار بلافتة إنسانية مؤثرة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أرمينيا، أمس (السبت)، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفور دخول اللاعبين إلى أرض الملعب واصطفافهم لسماع النشيد الوطني، لم يتمالك طفل أرميني دموعه من شدة فرحته بمرافقة رونالدو، ليتفاعل معه النجم البرتغالي بابتسامة وعناق، في لقطة نالت إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل.

ومع اقتراب كأس العالم الصيف القادم، يدرك رونالدو - الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات - أن النسخة القادمة قد تكون الأخيرة له في أهم بطولة كروية على مستوى كرة القدم، خصوصاً مع بلوغه سن الـ40.

وتُضفي فكرة المشاركة الأخيرة، إلى جانب احتمال مواجهة منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد ظهورهما المتكرر في نسخ سابقة، مزيداً من التشويق على هذه النسخة المرتقبة.

وإذا شارك النجمان بالفعل في مونديال 2026، فسيُصبحان أول لاعبين في تاريخ كرة القدم يشاركان في ستّ نسخ مختلفة من كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق.