سجلت أول ثلاث نقاط لرصيدها.. «جامايكا» تكسب «برمودا» برباعية

فاز منتخب جامايكا على مضيفه منتخب برمودا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بتصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي شهدت أيضاً تعادل ترينداد وتوباجو مع كوراكاو، وسجل أهداف منتخب جاميكا داميون لوي ورينالدو سيفاس وكاسي بالمير وشامار نيكولسون في الدقائق 6 و26 و58 والأخيرة من المباراة.وحصد منتخب جامايكا أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وظل منتخب برمودا بلا رصيد، وفي المباراة الثانية، حصل منتخبا ترينداد وتوباجو وكوراكاو على نقطة مع بداية مشوارهما بالتصفيات بعد أن تعادلا سلبياً.