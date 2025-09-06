ليلة ميسي الأخيرة في الأرجنتين.. ثنائية ودموع وتصريحات مفاجئة

لم يتمالك أسطورة التانغو، ليونيل ميسي، دموعه قبل انطلاق مباراته الأخيرة على أرض الأرجنتين مع منتخب بلاده ضد فنزويلا، الليلة الماضية، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانهمرت دموع ميسي أمام الجماهير الغفيرة التي احتشدت في ملعب «المونومنتال» لتوديعه، حيث رفعت لافتات الوداع ورددت هتافات باسمه، تكريماً لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزاً كبيراً على فنزويلا بثلاثية نظيفة، سجل منها ميسي هدفين في الدقيقتين 39 و80، فيما أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وعقب اللقاء، صرّح ميسي قائلاً: «لطالما حلمتُ باللعب في الأرجنتين بهذه الطريقة، لقد مررتُ بتجارب عديدة على هذا الملعب، منها الجيد ومنها السيئ، لكن اللعب أمام جماهيرنا كان دائمًا مصدر سعادة بالنسبة لي».

وحول مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني، أوضح ميسي أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن المشاركة في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على حالته البدنية.

ولفت: «أنا متحمس ومتشوق، وأشعر بالإثارة يومًا بعد يوم، لكن الأشهر التسعة المتبقية حتى انطلاق المونديال ما تزال فترة طويلة».