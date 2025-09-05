مدرب نانت الفرنسي يتعرض لإصابة مفاجئة!

تعرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق نانت الفرنسي، لإصابة مفاجئة أمس (الخميس).

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن مدرب نانت أصيب خلال مباراة مصغرة مع جهازه الفني أُجريت على ملعب «جونليير».

ورغم أن الطاقم الطبي كان يخشى في البداية من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته، إلا أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناته من التواء خطير.

وكان نانت قد تعاقد مع لويس كاسترو في يونيو الماضي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لعام آخر، خلفاً للمدير الفني أنطوان كومباريه.

ويحتل نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ثلاث نقاط، بعد 3 جولات من انطلاق الموسم الجديد.