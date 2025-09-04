محمد صلاح يودِّع تلميذه في ليفربول

ودع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله هارفي إليوت، بعد انضمامه إلى صفوف أستون فيلا.

وكان أستون فيلا قد أعلن الإثنين الماضي عن ضم هارفي إليوت، لاعب وسط الريدز، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

ونشر صلاح صورتين له مع إليوت عبر حسابه على منصة «إكس»، وعلق: «سيُذكرك الجميع بولائك وتفانيك في كل مرة تشارك فيها، ستغادر بطلاً، ولا شك لدي في أنك ستحقق إنجازات عظيمة مع ناديك الجديد، إنهم محظوظون بوجودك».

وأطلقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، على هارفي إليوت لقب «تلميذ صلاح»، حيث صرح اللاعب الشاب أكثر من مرة أنه دائم التعلم من النجم المصري.

وخلال فترته مع ليفربول، تُوّج إليوت بلقب الدوري الإنجليزي (مرتين)، وكأس العالم للأندية، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين).