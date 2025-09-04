بعد 25 عاماً.. دانييل ليفي يغادر توتنهام

أعلن توتنهام الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيل دانييل ليفي عن منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن دانييل ليفي تنحى اليوم عن منصبه كرئيس تنفيذي للنادي بعد ما يقرب من 25 عاماً.

من جانبه قال ليفي لموقع ناديه: «أنافخورٌ للغاية بالعمل الذي أنجزته مع الفريق التنفيذي وجميع موظفينا، لقد ساهمنا في بناء هذا النادي ليصبح نادياً عالمياً ضخماً يتنافس على أعلى المستويات، والأكثر من ذلك، لقد بنينا مجتمعاً».

وأضاف: «لقد حالفني الحظ بالعمل مع نخبة من ألمع الشخصيات في هذه الرياضة، أود أن أشكر جميع المشجعين الذين دعموني على مر السنين، لم تكن رحلة سهلة دائماً، ولكني أحرزت تقدماً ملحوظاً، سأواصل دعم هذا النادي بشغف».

وشهد توتنهام هوتسبير تحولاً جذرياً على مدار ربع القرن الماضي، فقد شارك في المسابقات الأوروبية في آخر 18 موسماً من أصل 20 موسماً، ليصبح أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم، مستثمراً باستمرار في أكاديميته ولاعبيه ومرافقه، بما في ذلك ملعب جديد عالمي الطراز ومركز تدريب حديث.

كما شارك النادي بانتظام في أعلى المستويات، محققاً نجاحات باهرة، بما في ذلك فوزه مؤخراً بكأس الدوري الأوروبي.