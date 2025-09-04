«ماني» ليس الوحيد.. بشكتاش يفاوض لابورت

دخل نادي بشكتاش التركي في مفاوضات مع الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر، بعد تعثر محاولات انتقاله إلى أتلتيك بلباو.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «Fanatik» التركية، فقد تواصلت إدارة بشكتاش مع وكيل أعمال لابورت لطلب ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً يدرس العرض المقدم له من بشكتاش بعد إغلاق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ومن المتوقع أن يتخذ قراره النهائي في الأيام القليلة القادمة.

وكانت تقارير تركية قد أشارت في الساعات الماضية إلى أن إدارة بشكتاش فتحت خط مفاوضات مع ساديو ماني، نجم النصر، رغم تمسك مدرب الفريق، جورجي جيسوس، باستمراره في صفوف العالمي.