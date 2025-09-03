صلاح يعترف بصعوبة التأقلم مع زميله الجديد.. ويكشف سبب بكائه

اعترف لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، بصعوبة التأقلم مع زميله الجديد هوغو إيكيتيكي، بعد خوض 4 مباريات مع الفريق في الموسم الجديد.

وقال صلاح خلال حديثه في بودكاست «Men In Blazers»: «حتى الآن، لم أتمكن من التأقلم مع هوغو في الملعب كما كان الحال مع داروين نونيز أو لويس دياز أو الراحل ديوغو جوتا. كنت أعرف أسلوب لعبهم جيداً، ولكن الأمر مع هوغو مختلف».

وأضاف صلاح: «أحياناً أحتاج إلى أن يمرر هوغو الكرة أمامي مباشرة، وأحياناً أخرى في المساحات، نحن نحاول التأقلم معاً من خلال التدريبات ومقاطع الفيديو التي يعرضها علينا المدرب، سأجد الطريقة المناسبة لذلك قريباً، لأن ذلك سيساعدني في تحسين أدائي أيضاً».

وحول سبب بكائه بعد مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أوضح صلاح: «كان الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي، لأنني لم أكن مُهيأ نفسياً لذلك، عادةً ما أصفق للجماهير بعد المباراة لأشكرهم على حضورهم، لكن عندما وقفت أمام مدرجات الكوب، بدأوا في الغناء لديوغو جوتا».

وختم: «غمرني الحزن وفكرت في جوتا، العديد من المشجعين في «كوب» يعبرون عن مشاعرهم بحرية، وعندها تبدأ في الانهيار قليلاً».