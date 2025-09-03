رسمياً.. غوندوغان ينضم إلى غلطة سراي

أعلن نادي غلطة سراي التركي، تعاقده مع النجم الألماني إلكاي غوندوغان قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم غوندوغان مجاناً.

وأضاف أن غوندوغان وقع عقداً مع بطل الدوري التركي حتى نهاية موسم 2026-2027، وسيحصل على راتب سنوي قدره 4.5 مليون يورو.

وكان اللاعب الألماني انضم إلى مانشستر سيتي في 2016 قادماً من بوروسيا دورتموند، وفي فترته الأولى مع الفريق السماوي، فاز الألماني بـ14 لقباً، بما في ذلك ثلاثية تاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا) كقائد في موسمه الأخير.

غادر غوندوغان مانشستر سيتي إلى برشلونة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، لكنه عاد إلى النادي في موسم 2024-2025.