أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي ولمدة خمس سنوات حسب ما ذكره النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.وبدأ نادي مانشستر سيتي بيانه الصحفي قائلاً: «الحارس الإيطالي صاحب الـ 26 عامًا، وقع عقدًا مدته خمس سنوات، سيبقيه في استاد الاتحاد حتى صيف 2030، خلال مسيرته المبهرة حتى الآن، استطاع الإيطالي أن يرسخ مكانته كواحد من أفضل حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية، بفضل قامته الطويلة (1.96 م) وحضوره القوي، يصل دوناروما إلى الاتحاد بخبرة كبيرة في أعلى المستويات».وتحدث البيان عن مسيرة اللاعب حيث قال: «بدأ مسيرته مع العملاق الإيطالي ميلان، حيث تدرج عبر فرق الشباب وشارك لأول مرة مع الفريق الأول وهو في سن الـ16، ولعب أكثر من 250 مباراة، وساعد ميلان على التتويج بكأس السوبر الإيطالي عام 2016، ثم انتقل عبر أوروبا إلى فرنسا في صيف 2021 لمواصلة تطوره، واختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان، حيث صنع تأثيرًا فوريًا ومستمراً، وخلال أربعة مواسم في ملعب حديقة الأمراء، ساعد دوناروما باريس سان جيرمان على تحقيق أربعة ألقاب دوري فرنسي، وتوجت فترته في العاصمة الفرنسية في مايو من هذا العام عندما ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه».وتطرق البيان لمسيرة الحارس الإيطالي العملاق مع منتخب بلاده حيث قال: «أما على الصعيد الدولي، فقد كان تأثيره لافتًا أيضًا، إذ ساعدت بطولاته في ركلات الترجيح الدرامية إيطاليا على الفوز على إنجلترا في ويمبلي 3-2 بركلات الترجيح لتحصد لقب يورو 2020، وتم اختياره لاعب البطولة».من جهته، تحدث اللاعب دوناروما للموقع الرسمي قائلاً: «التوقيع لمانشستر سيتي لحظة مميزة وفارقة في حياتي، وأنا فخور جدًا بها، أنضم إلى فريق مليء بالنجوم العالميين وتحت قيادة واحد من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، بيب جوارديولا. هذا نادٍ يحلم أي لاعب في العالم بالانضمام إليه، لطالما أعجبت بمشاهدة مانشستر سيتي طوال السنوات الماضية، لذا أن ألعب للنادي الآن شرف وامتياز كبير».وأضاف دوناروما قائلاً: «لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد، الطاقم الفني والجماهير، اللعب في استاد الاتحاد سيكون لحظة خاصة جدًا بالنسبة لي، وأنا متحمس للغاية لما هو قادم، وأعد بأن أبذل كل ما في وسعي لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات».