أعلن نادي فنربخشة التركي رسميًا ضم البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق على انتقاله إلى النادي التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.وغادر إيدرسون مانشستر سيتي بعد ثمانية أعوام مليئة بالألقاب في ملعب الاتحاد، إذ حقق ستة ألقاب دوري إنجليزي كأكثر حارس مرمى تتويجاً في حقبة البريميرليج، لقبين في كأس الاتحاد، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، وثلاثة دروع خيرية، وأول دوري أبطال أوروبي في تاريخ مانشستر سيتي، بالإضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة جدة.وبعث الحارس إيدرسون برسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، حيث قال: «أغادر مانشستر سيتي وأنا فخور للغاية بما حققناه معًا، ويشرفني أنني ارتديت هذا القميص كل هذه المرات، تحت قيادة بيب، هيمنّا على الدوري الإنجليزي واعتلينا قمة أوروبا، لقد كان أمرًا مذهلًا، وأود أولًا أن أشكر بيب ورئيس مدربي الحراس زابير مانسيسيدور على جعلي أفضل حارس ممكن، وعلى كل ما علّماني إياه عن اللعبة، كما أشكر زملائي، كانت رغبتنا في الفوز بكل مباراة مصدر سعادة لي، ودفعتني للاستمتاع بكل يوم في التدريبات أو غرفة الملابس مع كل واحد منكم».وأضاف أيدرسون في رسالته: «وأخيرًا، الجماهير.. شكرًا لأنكم جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي، رغم أنني بعيد جدًا عن موطني، ولأنكم دعمتموني طوال هذه الفترة الرائعة لي ولعائلتي، جئت إلى مانشستر قبل ثمانية أعوام مفعمًا بالأمل، لكن لم أكن أتوقع أبدًا أن يكون وقتنا معًا بهذا الجمال».وأختتم الحارس البرازيلي رسالته قائلاً: «اللعب للسيتي كان الفترة الأجمل في حياتي، وسأظل دائمًا مشجعًا لهذا النادي الخاص. أرحل مع زوجتي وأطفالي، لكنني أترك عائلة كبيرة هنا، السيتيزنز. مرة أزرق، دائمًا أزرق».