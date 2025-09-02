سواريز يبصق وبوسكيتس يضرب.. فوضى في نهائي كأس الدوريات

يواصل النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، سلسلة سلوكياته المثيرة للجدل داخل ملاعب كرة القدم.





وشارك سواريز في خسارة فريقه أمام سياتل ساوندرز بثلاثية نظيفة، في نهائي كأس الدوريات، الليلة الماضية.

وعقب نهاية اللقاء، رصدت عدسات الكاميرات سواريز وهو يبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لسياتل ساوندرز، في واقعة أثارت موجة من الجدل.





وجاءت الحادثة بعد دقائق من صافرة النهاية، إثر شجار نشب بين لاعبي الفريقين كان سواريز في قلبه.

كما أظهرت اللقطات قيام سواريز، البالغ من العمر 38 عاماً، بالإمساك بلاعب وسط ساوندرز، أوبيد فارغاس، من رقبته، قبل أن يتدخل زميله سيرجيو بوسكيتس ويوجه إليه لكمة في وجهه.

ويُعرف عن سواريز تاريخه الحافل بالحوادث المثيرة للجدل، فقد سبق أن أُوقف لثماني مباريات عام 2011 أثناء لعبه مع ليفربول، بعد إدانته بالإساءة العنصرية لباتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد آنذاك.





كما تعرض للإيقاف ثلاث مرات منفصلة بسبب قيامه بعضّ لاعبين خلال فترات لعبه مع أياكس، ليفربول، ومنتخب أوروغواي.

من جهته، علّق خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، على الواقعة قائلاً: «لا أحد يُحب أن تحدث مثل هذه التصرفات في نهاية المباراة، فعندما يكون هناك رد فعل، قد يكون هناك استفزاز، لكنني لا أعرف ما حدث».