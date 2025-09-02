وافق مانشستر يونايتد على بيع جناحه البرازيلي أنتوني إلى ريال بيتيس الإسباني مقابل 25 مليون يورو (29 مليون دولار)، في صفقة مثلت خسارة مالية واضحة للنادي الإنجليزي الذي كان قد ضم اللاعب من أياكس أمستردام عام 2022 مقابل 95 مليون دولار.أنتوني، الذي لم يتمكن من فرض نفسه في تشكيلة يونايتد، خاض تجربة إعارة ناجحة مع ريال بيتيس خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف في 26 مباراة، وأسهم بشكل مباشر في وصول الفريق الأندلسي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.آخر مشاركة للجناح البرازيلي بقميص مانشستر يونايتد كانت أمام برايتون في يناير الماضي. وخلال مسيرته مع الفريق الإنجليزي، شارك في 96 مباراة وسجل 12 هدفاً فقط، في حصيلة لم ترتقِ إلى حجم التوقعات التي رافقت انتقاله من الدوري الهولندي.