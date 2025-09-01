انضم اللاعب الدولي الإكوادوري بييرو هينكابي لأرسنال الإنجليزي قادما من باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 5 وسينضم إلى زملائه الجدد بعد عودته من مهمته الدولية مع الإكوادور.وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي تعاقده مع اللاعب لمدة موسم وتطرق في البيان إلى مسيرة اللاعب قائلا: «خاض المدافع البالغ من العمر 23 عاما أكثر من 100 مباراة مع ليفركوزن منذ انضمامه إليه في 2021، ولعب دورا رئيسيا في فوز الفريق بلقب الدوري الألماني في موسم 2023-2024، وقضى بييرو بداية مسيرته في الإكوادور، وتطور من خلال نظام الشباب في إنديبندينتي ديل فالي، حيث ظهر لأول مرة في الفريق الأول في سن 17 عاما. خلال فترة لعبه لكرة القدم في وطنه، قاد بييرو منتخب الإكوادور تحت 17 عاما وفاز أيضا بكأس ليبرتادوريس تحت 20 عاما في 2020، وانتقل المدافع المتعدد المواهب إلى الأرجنتين في 2020، حيث ترك انطباعا كبيرا خلال موسمه مع فريق تاليريس في الدوري الأرجنتيني، قبل أن يوقع مع ليفركوزن».وتطرق البيان لمسيرة اللاعب الدولية: «على الصعيد الدولي، خاض بييرو 46 مباراة مع الإكوادور، وكان عضوا في منتخب بلاده في كأس العالم 2022 وكأس أمريكا الجنوبية في 2021 و2024».وقال المدير الرياضي أندريا بيرتا: «نحن سعداء للغاية بإتمام صفقة استعارة بييرو هينكابي لهذا الموسم، بالرغم من أنه يبلغ من العمر 23 عاما فقط، إلا أن بييرو يتمتع بخبرة كبيرة، سواء في الدوري الألماني أو على المستوى الدولي. إنه مدافع ذكي يتمتع بقوة حقيقية وتعدد في الاستخدامات. كان أداؤه في السنوات الأخيرة مع النادي والمنتخب الوطني عالي الجودة بشكل مستمر، ونحن على ثقة من أن بييرو سيواصل نموه هذا الموسم وسيكون لاعبا مهما بالنسبة لنا».فيما قال المدرب ميكيل أرتيتا: «نحن سعداء للغاية بانضمام بييرو هينكابي إلى النادي، بييرو يتمتع بوجود بدني حقيقي، وتعدد استخداماته ومرونته التكتيكية تمنحنا خيارات دفاعية إضافية قوية. إنه شخصية كبيرة، ويجمع بين الشباب والنضج بشكل جيد للغاية. سوف يجعل فريقنا أقوى وأكثر تنافسية مع استمرارنا في هذا الموسم، نرحب ببييرو وعائلته في أرسنال».