بعد 3 مباريات فقط.. باير ليفركوزن يُقيل تين هاغ

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الإثنين، إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاغ، وذلك بسبب البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإليكتروني، أن الإدارة قررت الانفصال عن تين هاغ، على أن يتولى الجهاز الفني المعاون قيادة التدريبات بشكل مؤقت.

من جانبه، قال سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن: «لم يكن هذا القرار سهلاً علينا، لم يرغب أحد في اتخاذ هذه الخطوة، لكن الأسابيع القليلة الماضية أثبتت أن بناء فريق جديد وناجح بهذه الطريقة غير ممكن».

وأضاف: «نحن نؤمن بجودة فريقنا، وسنواصل العمل بكل جدية للمضي قدماً في مشروعنا مع التشكيل الجديد».

وكان تين هاغ قد تولّى تدريب ليفركوزن في مايو الماضي خلفاً للإسباني تشابي ألونسو، لكنه لم يصمد سوى 3 مباريات؛ إذ حقق فوزاً وحيداً في كأس ألمانيا أمام زونينوف جروساسباخ برباعية نظيفة، بينما تعثر في أول جولتين من الدوري الألماني، بالخسارة أمام هوفنهايم (2-1)، والتعادل مع فيردر بريمن (3-3).