ريال مدريد يقهر مايوركا في 73 ثانية ويتصدر «الليغا»

خطف ريال مدريد فوزاً صعباً من ضيفه ريال مايوركا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

افتتح فيدات موريكي التسجيل لصالح ريال مايوركا في الدقيقة 18، عبر ضربة رأسية، إثر ركلة ركنية نُفذت من الجهة اليسرى خارج منطقة الجزاء.

وبسيناريو مشابه، أدرك أردا غولر التعادل لريال مدريد في الدقيقة 37، من ضربة رأسية أيضاً، بعد تمريرة حاسمة رائعة من دين هوسين.

ولم تمر سوى 73 ثانية حتى أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال، من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء، بعد انطلاقة من منتصف الملعب.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط لينفرد بصدارة جدول «الليغا» مؤقتاً، بينما تجمّد رصيد ريال مايوركا عند نقطة واحدة في المركز الـ18.