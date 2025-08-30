رسمياً.. تشيلسي يعلن ضم غارناتشو

أعلن تشيلسي الإنجليزي، اليوم (السبت)، تعاقده مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو قادماً من صفوف مانشستر يونايتد.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن غارناتشو الذي أتم 21 عاماً في يوليو، وقع عقداً طويل الأمد في ستامفورد بريدج يستمر حتى 2032.

وشارك غارناتشو في 93 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 16 هدفاً بما في ذلك هدفه المذهل من ركلة مقصية ضد إيفرتون الذي فاز بجائزة بوشكاش لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعبّر الدولي الأرجنتيني عن سعادته بالانضمام إلى البلوز، وقال: «إنها لحظة رائعة لي ولعائلتي أن أنضم إلى هذا النادي الرائع، أتطلع بشوق للبدء».

وأضاف: «شاهدتُ كأس العالم للأندية.. الانضمام إلى أبطال العالم أمرٌ مميز، نحن أفضل فريق في العالم! من الرائع أن أكون هنا، وأنا سعيدٌ جداً».

وبحسب تقارير صحفية، فإن صفقة غارناتشو كلفت خزينة تشيلسي ما يُقارب 40 مليون جنيه إسترليني لصالح مانشستر يونايتد.