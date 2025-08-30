بورنموث يحرم توتنهام من صدارة الدوري الإنجليزي

تلقى توتنهام هزيمة مفاجئة أمام ضيفه بورنموث بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «توتنهام هوتسبير» ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

جاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع اللاعب إيفانيلسون في الدقيقة الخامسة، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

بورنموث كان الأفضل خلال اللقاء، إذ أطلق 19 تسديدة، منها 6 على المرمى، بينما سدد توتنهام 5 كرات، منها واحدة فقط بين القائمين والعارضة.

الهزيمة حرمت توتنهام من اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، إذ تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، متأخراً بنقطة واحدة عن تشيلسي متصدر الجدول، وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

في المقابل، رفع بورنموث رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، محققاً انتصاره الثاني على التوالي.