أكبر لاعب في العالم لـ عكاظ: رقمي بعيد عن ميسي ورونالدو.. ولا أفكر في الاعتزال

أكد الأوروغوياني روبرت كارمونا، المُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب في تاريخ كرة القدم، أنه لا ينوي الاعتزال رغم بلوغه سن الرابعة والستين.





وفي حديث خاص إلى «عكاظ»، قال كارمونا: «ألعب حالياً في نادي «ليفّا» الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة الأوروغوياني، هذه هي التجربة رقم 50 في مسيرتي التي بدأت عام 1976».





وأضاف: «أتدرب ستة إلى سبعة أيام أسبوعياً، وأتبع برنامجاً خاصاً يتناسب مع عمري وجسدي، إذ تصل مدة التمرين اليومي إلى نحو ساعتين ونصف، أما بشأن عدد الدقائق التي أشارك فيها بالمباريات، فهذا يعود للمدرب، أرغب باللعب دائماً ولأطول فترة ممكنة، لكن بعض المدربين، خصوصاً من هم أصغر سناً، لا يفهمون ذلك ويصعّبون الأمور».





وتابع: «التفكير في الاعتزال غير وارد الآن، الله منحني الحياة لسبب ما، ولأداء رسالة مختلفة عن المألوف، أشعر أنني شخص مميز، ولا يوجد موعد محدد لاعتزالي، قد يأتي هذا اليوم لاحقاً، لكنه ليس الآن، آمل أن أستمر في اللعب لأطول وقت ممكن، لا أعلم إن كنت سألعب حتى سن الثمانين، لكن القرار ليس للمدربين، الله وحده يعلم».





وفي ما يخص رقمه القياسي، أشار كارمونا إلى أنه لا يعتقد أن ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو قادران على تحطيمه، وأضاف: «ربما لدى رونالدو فرصة، لكن الأمر في غاية الصعوبة».





وأوضح: «أن تكون الوحيد في العالم الذي يحقق شيئاً فريداً هو أمر مذهل، قلة من الناس يمكنهم الشعور بهذا الإحساس بالفوز والنجاح، ولهذا السبب، أرغب في نقل رسالتي حول الحياة، القيم، السلوك، الصحة النفسية، وأهمية القضاء على العنف وتحقيق حياة صحية وكريمة رغم التقدم في العمر، هذا هو هدفي، سواء لعبت جيداً أم لا، الأهم هو الاستمرارية وتجاوز الخوف والبقاء على حقيقتك».





وأردف قائلاً: «لم أشرب الكحول في حياتي، أتناول فقط الماء والعصائر الطبيعية، ونظامي الغذائي قائم على الأسماك، الخضروات، والكثير من الفواكه».





وعن حياته الشخصية، كشف: «زوجتي، سيليا رودريغيز، طبيبة أطفال حديثي الولادة، لدينا طفلان: أغوستينا وسانتياغو، ولا أحفاد لدينا حتى الآن، نحن سعداء كعائلة، وهم مصدر قوتي ودعمي في جميع مشاريعي».