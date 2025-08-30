أعلن نادي جيرونا الإسباني رسمياً عن التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي قادماً من أولمبيك مارسيليا الفرنسي ويستمر العقد إلى 2030م.وقال النادي الإسباني في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية: «توصل نادي جيرونا ونادي أولمبيك مرسيليا إلى اتفاق بشأن انتقال عز الدين أوناحي، الذي أصبح اللاعب الجديد للفريق الأحمر والأبيض. وقع لاعب الوسط المغربي عقدًا لمدة 5 مواسم، حتى 30 يونيو 2030، وانضم إلى المشروع الذي يقوده ميشيل سانشيز لتعزيز خط وسط الفريق».وأضاف البيان: «يصل أوناحي، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى مونتيليفي بعد فترة قضاها في أولمبيك مرسيليا وإعارة إلى نادي باناثينايكوس اليوناني الموسم الماضي. تدرب أوناحي في كرة القدم الفرنسية، ووقع مع أولمبيك مرسيليا في يناير 2023 بعد أن برز في أنجيه سكو. حقق اللاعب قفزة نوعية في كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان أحد أبرز اللاعبين في المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي البطولة. أسرت مهاراته الفنية وتحكمه بالكرة ورؤيته الهجومية جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. يتمتع أوناحي بخبرة في المسابقات الأوروبية مع كل من أولمبيك وباناثينايكوس».واختتم النادي الإسباني بيانه قائلاً: «يمكن لأوناحي أن يلعب كلاعب وسط أو لاعب وسط مهاجم، مما يضفي على جيرونا جودة في توزيع الكرة وإبداعًا في الثلث الأخير من الملعب والقدرة على اختراق خطوط الدفاع. يتناسب أسلوبه الهجومي والطموح تمامًا مع أسلوب لعب جيرونا».