أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم (السبت)، إتمام تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو قادماً من تشيلسي الإنجليزي، وذلك عبر صفقة انتقال نهائي تستمر حتى 30 يونيو 2030.وأكد النادي في بيانه أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً وقع عقداً طويل الأمد مع الفريق، وسيظهر بالقميص رقم 18 بداية من الموسم القادم.وذكر النادي أن نكونكو البالغ 27 عاماً يضيف خبرة هجومية معتبرة بعدما سجل 104 أهداف على مستوى الأندية في 339 مباراة خلال مسيرته حتى الآن، موزعة على 11 هدفاً في 78 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، و70 هدفاً في 172 مباراة مع آر بي لايبزيغ الألماني، و18 هدفاً في 62 مباراة مع تشيلسي الإنجليزي.وُلد نكونكو في 14 نوفمبر 1997 بمدينة لاني سور مارن الفرنسية، وتدرّج في أكاديمية باريس سان جيرمان قبل أن يصعد إلى الفريق الأول عام 2015، محققاً مع النادي الباريسي ألقاباً محلية عدة، من بينها كأس فرنسا مرتين، كأس الرابطة الفرنسية مرتين، وكأس السوبر الفرنسي ثلاث مرات.وخلال موسم 2024–25 مع تشيلسي شارك في 48 مباراة بجميع المسابقات وأحرز 15 هدفاً، وأسهم في تتويج الفريق بدوري المؤتمر الأوروبي 2025، كما أحرز لقب كأس العالم للأندية 2025 في الصيف ذاته.وتُقدِّر تقارير إعلامية قيمة انتقاله إلى ميلان بنحو 42 مليون يورو، من دون إعلان رسمي عن التفاصيل المالية.