كلما أقالوه ازداد ثراءً! مورينيو يجني 108 ملايين يورو من التعويضات

رغم إخفاق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق إنجاز يُذكر مع فنربخشة التركي، إلا أن «السبيشال وان» سيحصل على مبلغ مالي ضخم بعد رحيله عن الفريق.

وأعلن نادي فنربخشة، أمس (الجمعة)، إقالة مورينيو بعد فشله في قيادة الفريق إلى مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما أوردته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، سيحصل مورينيو على 15 مليون يورو كتعويض عن إنهاء عقده مع فنربخشة.

وأضافت الشبكة أن مورينيو جمع مبالغ ضخمة من تعويضات الإقالات التي تعرض لها خلال مسيرته التدريبية، تجاوزت 100 مليون يورو، حيث حصل ما يزيد قليلاً عن 30 مليون يورو عن هاتين الفترتين الأخيرتين مع تشيلسي، و19.7 مليون يورو من ريال مدريد، و22 مليون يورو من مانشستر يونايتد، و17.4 مليون يورو من توتنهام، و3.5 مليون يورو من روما، لتصل إجمالي التعويضات التي حصل عليها البرتغالي إلى 108.1 مليون يورو.

وقاد مورينيو فنربخشة في62 مباراة في مختلف المسابقات منذ توليه المُهمة العام الماضي، فاز في 37، وتعادل في 14، وخسر 11 لقاءً.