محمد صلاح يرشّح أرسنال لحصد لقب الدوري الإنجليزي

رشّح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، فريق أرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أن أرسنال هو المرشّح الأقوى لحصد لقب البريميرليغ هذا الموسم، لديهم فريق يلعب معاً منذ خمس أو ست سنوات، ما يمنحهم انسجاماً كبيراً وفهماً متبادلاً لأسلوب لعب بعضهم البعض».

وأضاف: «نحن ومانشستر سيتي نُجري العديد من التغييرات في التشكيلة، وهو أمر قد يكون معقّداً أحياناً، ورغم أن السيتي مرشح دائم لحصد اللقب مع المدرب بيب غوارديولا، إلا أن أرسنال هو الأوفر حظاً هذا الموسم».

ويستضيف ليفربول نظيره أرسنال، الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «أنفيلد».

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 6 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على كل من توتنهام وليفربول، اللذين يمتلكان نفس الرصيد من النقاط.