بعد الفشل الأوروبي.. بشكتاش يُقيل سولشاير

أعلن نادي بشكتاش التركي إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، بعد مرور ثمانية أشهر فقط على توليه القيادة الفنية للفريق.

وأوضح النادي في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني أن مجلس الإدارة قرر إنهاء التعاقد مع سولشاير، عقب الخروج المبكر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.





وقدّم مجلس الإدارة شكره للمدرب النرويجي على جهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً له التوفيق في مسيرته المهنية المستقبلية.

وكان بشكتاش قد ودّع منافسات دوري المؤتمر الأوروبي من الدور الفاصل، بعد خسارته أمام لوزان السويسري بنتيجة 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يُذكر أن بشكتاش أنهى الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز الرابع، بعدما جمع 62 نقطة من 17 فوزاً، و11 تعادلاً، و8 هزائم.