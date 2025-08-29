ريال مدريد يخاطر بخسارة فينيسيوس.. «مجاناً»

كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً لما نقلته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية عن تقارير إسبانية، فإن ريال مدريد لا يعتزم منح فينيسيوس جونيور راتباً يفوق ما يتقاضاه زميله كيليان مبابي، وسط اهتمام سعودي بالتعاقد مع النجم البرازيلي.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد قررت تأجيل المفاوضات إلى صيف العام القادم، كما أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، لا يمانع في المخاطرة برحيل اللاعب مجاناً في حال عدم التوصل إلى اتفاق بعد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن قرار ريال مدريد يهدف إلى دفع فينيسيوس لقبول عرضه المالي إذا كان يرغب فعلاً في البقاء مع الفريق، وهو ما يُعتقد داخل أروقة النادي، لكن هذا الموقف قد يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى خسارة أحد أبرز نجوم الفريق.

ويُعد كيليان مبابي الأعلى أجراً في ريال مدريد، حيث يتقاضى 600 ألف يورو أسبوعياً، وفقًا لموقع «Capology»، يليه دافيد ألابا بـ432 ألف يورو، ثم فينيسيوس جونيور بـ400 ألف يورو.

ويمتد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2027، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 170 مليون يورو بحسب موقع «Transfermarkt».