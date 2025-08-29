تشيلسي يحسم صفقة «غارناتشو»

توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لضم لاعبه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، فإن تشيلسي اتفق مع مانشستر يونايتد على ضم غارناتشو لمدة 7 سنوات، مقابل مبلغ مالي يقارب 40 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح الصحفي الموثوق أن رغبة غارناتشو الأولى والأخيرة كانت الانتقال إلى البلوز.

وكان روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، قد أبلغ غارناتشو بخروجه من حساباته في الموسم الجديد، حيث قال له: «ادع الله أن تجد نادياً يتعاقد معك»، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وخاض الجناح الأرجنتيني 58 مباراة بقميص الشياطين الحمر الموسم الماضي (2024-2025)، سجل خلالها 11 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة.