تعرض رئيس نادي «أليمداغ سبور» تونجاي ميريتش، لعملية اغتيال من مسلح مجهول الهوية، أثناء جلوسه في مقهى في إسطنبول لاحتساء قهوته. ووفق التقرير الذي بثه موقع «RT» الإلكتروني، فإن كاميرات المراقبة وثقت عملية اغتيال تونجاي (49 عاماً)، إذ أصيب برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة، وتوفي لاحقاً بالمستشفى. وأطلقت الشرطة عملية للقبض على المشتبه به، الذي لاذ بالفرار بعد إطلاق النار.يذكر أن تونجاي ميريتش شغل منصب رئيس نادي أليمداغ سبور لسنوات طويلة، وكان معروفاً بإسهاماته في كرة القدم للهواة، كما أنه شخصية بارزة في الأوساط الرياضية، إذ أطلق العديد من المبادرات لتشجيع الشباب في منطقة تشيكميكوي والمناطق المحيطة بها على المشاركة في الأنشطة الرياضية.