قرعة كأس كاراباو.. مواجهات سهلة للكبار

أُجريت قرعة الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو)، عقب سلسلة من مباريات الدور الثاني المثيرة، والتي شهدت واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، حيث أطاح غريمسبي تاون، من دوري الدرجة الرابعة، بمانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 12-11.

ويبدأ كل من أرسنال، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، أستون فيلا، نيوكاسل، ونوتنغهام فورست مشوارهم في البطولة من الدور الثالث.

ويستهل نيوكاسل يونايتد، حامل لقب البطولة، حملة الدفاع عن لقبه على ملعبه بمواجهة برادفورد سيتي من دوري الدرجة الأولى، فيما يستضيف ليفربول نظيره ساوثهامبتون على ملعب «أنفيلد».

أما أرسنال، فيحل ضيفاً على بورت فايل من دوري الدرجة الأولى، بينما يواجه تشيلسي فريق لينكولن سيتي من الدرجة الثالثة خارج الديار، ويتجه مانشستر سيتي إلى ملعب «أكو» لملاقاة هدرسفيلد تاون، أحد أندية دوري الدرجة الأولى.

نتائج قرعة الدور الثالث لكأس كاراباو:

بورت فايل × أرسنال

سوانزي × نوتنغهام فورست

لينكولن سيتي × تشيلسي

توتنهام × دونكاستر

برينتفورد × أستون فيلا

هدرسفيلد تاون × مانشستر سيتي

ليفربول × ساوثهامبتون

نيوكاسل × برادفورد سيتي

شيفيلد × غريمسبي تاون

وولفرهامبتون × إيفرتون

كريستال بالاس × ميلوول

بيرنلي × كارديف سيتي

ريكسهام × ريدينغ

ويغان × ويكومب

بارنسلي × برايتون

فولهام × كامبريدج