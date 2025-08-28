«ريمونتادا مثيرة».. ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكية، بعد فوز مثير على أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت فجر اليوم (الخميس) على ملعب «تشايس».

تقدّم أورلاندو في الشوط الأول بهدف سجله ماركو باشاليتش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهد الشوط الثاني منعطفاً حاسماً بعد طرد مدافع أورلاندو، دافيد بريكالو، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، إثر تدخله على أليندي، لاعب إنتر ميامي، عبر شد قميصه داخل منطقة الجزاء، ما أسفر عن احتساب ركلة جزاء.

ونجح ميسي، العائد من الإصابة بعد غيابه عن أربع مباريات، في تسجيل هدف التعادل من ركلة الجزاء في الدقيقة 77، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز تيلاسكو سيغوفيا الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 90+1، ليحجز الفريق بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، حيث يواجه سياتل ساوندرز فجر الإثنين القادم.