ليلة كابوسية لـ«الشياطين».. مانشستر يونايتد يودّع كأس «كاراباو» أمام فريق مغمور

عاش مانشستر يونايتد أُمسية كابوسية بوداع كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) من الدور الثاني، على يد مضيفه غريمسبي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.

فاز غريمسبي بركلات الترجيح المثيرة بنتيجة 12-11 في ملعب «بلونديل بارك» الذي يتسع لتسعة آلاف متفرج، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

افتتح تشارلز فيرنام التسجيل لصالح غريمسبي في الدقيقة 22، ثم ضاعف تيريل وارين تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ.

وانتفض مانشستر يونايتد في آخر ربع ساعة من الوقت الأصلي، وقلّص الوافد الجديد برايان مبيومو النتيجة لصالح «الشياطين الحمر» في الدقيقة 75، قبل أن يدرك هاري ماغواير التعادل قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية الوقت الأصلي.

شهدت ركلات الحظ الترجيحية تسديد 25 ركلة، قبل أن تبتسم في النهاية لصالح غريمسبي.

واقتحم مشجعو غريمسبي أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين بعد أن ارتدت ركلة الجزاء التي نفذها مبيومو من العارضة.