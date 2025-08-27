في اللحظات الأخيرة.. سيبايوس يعرقل انتقاله إلى مارسيليا

جمّد داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مفاوضات انتقاله إلى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن سيبايوس قرر وقف المفاوضات رغم التوصل إلى اتفاق شبه كامل مع النادي الفرنسي، مفضلاً البقاء مؤقتاً في مدريد بانتظار عروض أكثر جاذبية.

وأضافت الصحيفة أنه حتى ظهر الثلاثاء، كانت الصفقة قريبة من الاكتمال، بعد اتفاق بين ريال مدريد ومارسيليا، إلا أن اللاعب غيّر موقفه في اللحظات الأخيرة، ورفض الانتقال إلى الدوري الفرنسي، ما أدى إلى انهيار الصفقة.

وأوضحت أن عرض مارسيليا تضمن استعارة اللاعب مع بند شراء إلزامي في صيف العام القادم مقابل 1.1 مليون يورو، إضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات، وهو العرض الذي وافق عليه ريال مدريد، رغم تمسكه في البداية بمبلغ 15 مليون يورو كقيمة بيع، إلا أن قرار سيبايوس حال دون إتمام الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يسعى لحجز مكان له في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو خلال الفترة القادمة، مع احتمالية عودته إلى ناديه السابق ريال بيتيس، خصوصاً في ظل تعثر مفاوضات الأخير مع مانشستر يونايتد لضم البرازيلي أنتوني، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مالي حتى الآن.