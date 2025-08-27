«نانت» يشترط 10 ملايين يورو لرحيل مصطفى محمد إلى باناثينايكوس

فتح نادي نانت الفرنسي الباب أمام إمكانية رحيل مهاجمه المصري مصطفى محمد إلى صفوف باناثينايكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن باناثينايكوس يدرس التعاقد مع مصطفى محمد ليحلّ محل فوتيس يوانيديس، الذي من المنتظر أن ينتقل إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل أكثر من 20 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن النادي اليوناني لم يفتح باب التفاوض مع نانت بعد بشأن ضم مصطفى محمد، لكن من المرجّح أن النادي الفرنسي لن يسمح برحيله مقابل أقل من 10 ملايين يورو.

ويشرف على تدريب باناثينايكوس البرتغالي روي فيتوريا، الذي يعرف إمكانات مصطفى محمد جيداً، إذ سبق أن تولى تدريبه عندما كان مدرباً لمنتخب مصر.

ويرتبط مصطفى محمد بعقد مع نانت يمتد حتى 30 يونيو 2026، وتُقدّر قيمته السوقية بـ5 ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».