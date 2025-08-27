وسط اهتمام ثلاثي.. هل ينتقل برونو فيرنانديز إلى الدوري السعودي؟

فتح نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز الباب أمام إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي عقب نهاية الموسم الحالي (2025-2026).

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن النجم البرتغالي منفتح على مغادرة مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت الصحيفة أن فيرنانديز رفض عرضاً مغرياً من نادي الهلال هذا الصيف بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات، شاملة المكافآت، بعد أن سافر وكيله ميغيل بينيو إلى الرياض لإجراء محادثات، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسم اللاعب أيضاً بناديي النصر والاتحاد.

وأضاف التقرير أن قائد مانشستر يونايتد يفضل البقاء في ملعب «أولد ترافورد» للصيف القادم، لتجنّب أي اضطرابات قبل مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، وبعد البطولة، سيكون منفتحاً على خوض تجربة جديدة، خصوصاً مع اقترابه من عامه الـ32، سواء في الدوري السعودي، أو الدوري الأمريكي، أو حتى في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

يُذكر أن برونو فيرنانديز مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى 2027، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».