ليفربول يخطف فوزاً قاتلاً من نيوكاسل في البريميرليغ

حقق ليفربول فوزاً مثيراً على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

افتتح ريان جرافينبيرش التسجيل لصالح «الريدز» في الدقيقة 35، بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى لحارس نيوكاسل.

وتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3)، بعد طرد لاعبهم أنتوني جوردن إثر تدخل عنيف على فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز ليفربول تقدمه بهدف ثانٍ عبر الفرنسي هوغو إيكيتيكي، الذي سدد كرة أرضية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

ونجح نيوكاسل في تقليص الفارق في الدقيقة 57، بعدما ارتقى البرازيلي برونو جيمارايش لعرضية متقنة من الجهة اليمنى، وأودعها برأسه في المرمى.

وواصل نيوكاسل ضغطه، ليتمكن ويليام أوسولا من إدراك التعادل، مستغلاً سوء تمركز دفاع ليفربول، لينفرد بالحارس أليسون بيكر ويضع الكرة في الشباك.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، إذ خطف البديل ريو نغوموها هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 90+10، بعد أن استغل ارتباك الدفاع ووجد نفسه دون رقابة داخل المنطقة.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، متأخراً بفارق الأهداف عن أرسنال وتوتنهام، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز الـ15.