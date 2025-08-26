قائمة البرازيل.. استدعاء بينتو وغياب فينيسيوس ونيمار

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، القائمة المستدعاة لمواجهتي تشيلي وبوليفيا، المقررتين يومي 5 و10 سبتمبر القادم، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة استدعاء بينتو حارس مرمى النصر، فيما تواصل غياب نيمار دا سيلفا نجم سانتوس بسبب الإصابة، إلى جانب استبعاد رباعي ريال مدريد؛ فينيسيوس جونيور، رودريغو، ميليتاو، وإندريك، في خطوة تعكس رغبة المدرب الإيطالي في تجربة أسماء جديدة، خصوصا بعد ضمان التأهل إلى المونديال.

وجاءت قائمة «السيليساو» على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) بينتو (النصر) - هوغو سوزا (كورينثيانز)

الدفاع: أليكساندرو (ليل) - أليكس ساندرو (فلامنغو) - كايو هنريك (موناكو) - دوغلاس سانتوس (زينيت) - فاندرسون (موناكو) - ويسلي (روما) - فابريسيو برونو (كروزيرو) - غابرييل ماجالهايس (أرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي) - برونو غيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - جويلينتون (نيوكاسل) - لوكاس باكيتا (وست هام).

الهجوم: إستيفاو - (تشيلسي) - غابرييل مارتينيلي (أرسنال) - جواو بيدرو (تشيلسي) - كايو جورجي (كروزيرو) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - رافينيا (برشلونة) - ريتشارليسون (توتنهام).