تعادل فولهام مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب «كرافن كوتج» بالعاصمة لندن، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجّل مانشستر يونايتد أولاً من هدف عكسي سجّله البرازيلي رودريغو مونيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة (58)، وأدرك التعادل لأصحاب الأرض الإنجليزي إيميل سميث رو في الدقيقة (73).وبهذه النتيجة، رفع فولهام رصيده إلى نقطتين في المركز الـ(13)، ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم المركز الـ(16) بنقطة وحيدة.