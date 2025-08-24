لا تزال شرطة فلوريدا تحقق في وفاة نجم المصارعة المحترفة هالك هوغان الشهر الماضي، والتي خلص الطبيب الشرعي إلى أنها نوبة قلبية.

وتوفي هالك هوغان، بشكل مفاجئ في 24 يوليو الماضي، عن عمر 71 عامًا، ما أثار صدمة واسعة لدى عائلته وجماهيره حول العالم، قبل أن يتم الكشف عن تفاصيل جديدة وتساؤلات عما إذا كان توفي بشكل طبيعي أم قُتل.

وقالت إدارة شرطة كليرووتر في بيان لها بأن «الطبيعة الفريدة لهذه القضية تطلبت منا مقابلة العديد من الشهود وطلب السجلات الطبية من مختلف مقدمي الخدمات، ويواصل محققونا القيام بذلك».

وكان هوغان واسمه الحقيقي تيري بوليا، توفي في 24 يوليو عن عمر يناهز 71 عامًا في مستشفى بعد أن هرع المسعفون والشرطة إلى منزله المطل على الشاطئ في كليرووتر عقب اتصال هاتفي على الرقم 911. لم يتم الكشف عن تلك المكالمة، ولا عن تسجيلات كاميرات الشرطة المثبتة على ملابسه، حتى الآن، حيث لا يزال التحقيق جاريًا.





وأضاف بيان الشرطة: «كل هذا يستغرق وقتًا. وحتى اكتمال التحقيق، لا يمكن الكشف عن أي سجلات متعلقة بالقضية، بما في ذلك تسجيلات كاميرات الشرطة المثبتة على ملابسه». وصرحت الشرطة سابقًا بعدم وجود أي دليل على وجود شبهة جنائية في وفاة هوغان، لذا ليس من الواضح تمامًا ما الذي يبحث فيه تحقيق الشرطة سوى السجلات الطبية. وكان هوغان يعاني سابقًا من سرطان الدم والرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب، وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي الذي خلص إلى أن سبب الوفاة طبيعي.

وأفاد البيان أن المحققين يعملون مع عائلة هوغان، بما في ذلك ابنه نيك وابنته بروك.

وأضاف بيان الشرطة: «نخطط للقاء العائلة وإطلاعهم على مجريات القضية حتى هذه اللحظة، وسنشارك نتائج التحقيق مع العائلة قبل إغلاق القضية ونشرها للجمهور ووسائل الإعلام».

ووفقًا لوثائق نشرتها مجلة Us Weekly، توفي هوغان نتيجة احتشاء حاد في عضلة القلب، واستجابت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة في كليرواتر، لنداء طبي الساعة 9:51 صباح يوم وفاته، وتم نقله بواسطة فرق الإسعاف إلى مستشفى «مورتون بلانت» حيث تم الإعلان عن وفاته.

وأفاد اختصاصي علاج طبيعي كان حاضرًا في منزله أن العصب الحجابي تعرض لقطع خلال عملية جراحية أجراها مؤخرًا، ما قد يكون تسبب بفشل تنفسي أدى لتوقفه عن التنفس.

واتصلت زوجته سكاي ديلي بخدمات الطوارئ، وأكدت لـ TMZ Sports أن العصب تعرض لـ«ضرر» أثناء الجراحة، وسط تساؤلات عن احتمال وجود خطأ طبي.

وكشف مكتب الطب الشرعي أن هوغان كان مصابًا بسرطان الدم الليمفاوي المزمن، لكن ابنته بروك شككت في ذلك وقالت إنها لم تكن على علم بأي إصابة بالسرطان.

ويعد هوغان من أعظم النجوم في تاريخ WWE الطويل، ويعرف بشخصيته الجريئة وبطولاته المتعددة في المصارعة. كان هوغان هو اللاعب الرئيسي في أول راسلمينيا عام ١٩٨٥، وكان حاضرًا بقوة لسنوات، حيث واجه الجميع، من أندريه العملاق وراندي سافاج إلى ذا روك، وحتى فينس مكمان، الشريك المؤسس لـ WWE.

فاز هوغان بست بطولات WWE على الأقل، ودخل قاعة المشاهير عام ٢٠٠٥، وأُعيد إليها عام ٢٠١٨. كان قد أُزيل من قاعة المشاهير عام ٢٠١٥ بعد تسجيل صوتي له وهو يُطلق إهانات عنصرية ضد السود، وهو ما اعتذر عنه.

كان من المقرر حرق جثمان هوغان، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل. وأُقيمت جنازة خاصة بحضور كثيف في ٥ أغسطس في كنيسة في لارجو، فلوريدا.

في وقت سابق من هذا الشهر، صرّحت بروك، ابنة هوغان، على إنستغرام بأن حرق الجثمان قد أُجل «بسبب مسائل عائلية».