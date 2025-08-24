واصل أتلتيكو مدريد انطلاقته المخيبة في مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا» بتعادله مع ضيفه إلتشي بهدفٍ لمثله، أمس (السبت)، على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان أتلتيكو مدريد قد استهل مشواره في الليغا بهزيمة محبطة أمام إسبانيول بنتيجة 2-1، ليكتفي فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بحصد نقطة يتيمة من أصل 6 وضعته في المركز الـ14.

احتاج أتلتيكو إلى 8 دقائق فقط لافتتاح التسجيل عن طريق ألكسندر سورلوث، بعد تمريرة حاسمة من الوافد الجديد دافيد هانكو، لكن سرعان ما أدرك رافا مير التعادل لصالح إلتشي في الدقيقة 15.

وسيطر أتلتيكو مدريد على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 59%، وسدد 13 كرة، منها 6 بين القائمين والعارضة، مقابل 6 تسديدات للضيوف، منها اثنتان على المرمى.