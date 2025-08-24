قاد النجم البلجيكي كيفين دي بروين فريقه الجديد نابولي إلى الفوز على مضيفه ساسولو بهدفين دون رد، اليوم (السبت)، في افتتاح الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي (2025-2026).

افتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لنابولي برأسية في الدقيقة 17، بعد عرضية متقنة أرسلها ماتيو بوليتانو من الجهة اليمنى.

وأضاف دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 57 من ركلة حرة مباشرة نفذها من الجانب الأيسر، تجاوزت الجميع وسكنت الشباك.

وكان دي بروين قد انضم إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويحمل نابولي، الذي يشرف على تدريبه أنطونيو كونتي، لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما يتربع يوفنتوس على عرش الأكثر تتويجاً بـ36 لقباً.