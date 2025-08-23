توتنهام يهزم مانشستر سيتي بثنائية ويتصدر «البريميرليغ»

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً ثميناً على مضيفه مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 35 بعد انطلاقة رائعة من ريتشارليسون على الجبهة اليمنى، حيث أنهاها بتمريرة أرضية لزميله برينان جونسون، الذي سدد الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

وضاعف جواو بالينيا تقدم السبيرز بهدف ثانٍ في الدقيقة 45+2، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من ترافورد، حارس مانشستر سيتي، في تمرير الكرة إلى قلب الدفاع.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي «مؤقتاً»، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وكان توتنهام قد استهل الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي 3-0، بينما تفوق مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 4-0.