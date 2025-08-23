حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً كاسحاً على ضيفه لايبزيغ بسداسية نظيفة، الجمعة، في المباراة الافتتاحية من الموسم الجديد بمسابقة الدوري الألماني (2025-2026).

افتتح مايكل أوليز التسجيل للعملاق البافاري في الدقيقة 27، ثم أضاف الوافد الجديد لويس دياز الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق فقط، قبل أن يعود أوليز لإحراز ثالث أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 42.

ووقع النجم الإنجليزي هاري كين على ثلاثة أهداف متتالية لبايرن ميونخ في الشوط التاني، جاءت في الدقائق 64 و74 و77.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الألماني، كما يتربع على عرش الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 34 مرة، يليه نورنبرغ بـ9 مرات، ثم بوروسيا دورتموند بـ8 ألقاب.