أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر.

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر، بالإيقاف مباراة واحدة بعد ثبوت مخالفته المادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك بسبب البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة، بجانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو قرار غير قابل للاستئناف.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي النصر قدرها 10 آلاف ريال بسبب تأخر لاعبيه في دخول أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وفقاً لتقرير مراقب المباراة، وذلك لمخالفة المادة (62-1) من اللائحة.

وفي المباراة الأخرى التي جمعت القادسية بالأهلي، قررت إيقاف لاعب نادي القادسية، كرستوفر بونسو باه مباراة واحدة، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة اللعب العنيف، كما تم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 10 آلاف ريال، لمخالفته المادة (48-1-1) من اللائحة.

وشملت العقوبات تغريم الأهلي بمبلغ 10 آلاف ريال نتيجة تأخر لاعبي الفريق في التواجد في الممر الخاص باللاعبين، ما تسبب في تأخر بداية المباراة، واعتُبر ذلك مخالفة للمادة (62-1) من لائحة الانضباط.

كذلك، تم تغريم نادي الاتحاد بمبلغ 10 آلاف ريال لنفس السبب، وهو تأخر لاعبيه في التواجد في الممر الخاص باللاعبين قبل انطلاق المباراة ضد النصر، بحسب ما ورد في تقرير المراقب، واعتُبر ذلك مخالفة صريحة للمادة (62-1) من لائحة الانضباط.

وأوضحت اللجنة، أن القرارات الصادرة غير قابلة للاستئناف، بحسب البيان الصادر.

وكان النصر قد تغلب على الاتحاد 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر، بينما فاز الأهلي على القادسية 5-1، ليلتقي العالمي والراقي في نهائي البطولة غداً (السبت)، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «هونغ كونغ».