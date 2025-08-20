نفى نادي نيوكاسل يونايتد ادعاء السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم الفريق، بشأن تلقيه وعداً من إدارة النادي بالسماح له بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط تقارير تفيد باهتمام ليفربول بالتعاقد معه.

وجاء في بيان رسمي أصدره النادي: «نشعر بخيبة أمل إزاء ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل ألكسندر إيزاك هذا المساء، نود أن نوضح بشكل قاطع أن أليكس لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي، ولم يصدر عن أي مسؤول في نيوكاسل يونايتد وعد أو التزام بالسماح له بالمغادرة هذا الصيف».

وأضاف: «نرغب في الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، لكننا نتفهم أيضاً أن لكل لاعب طموحاته، ونحن نصغي لآرائهم، ومع ذلك، وكما أوضحنا لإيزاك وممثليه، فإن مصلحة نيوكاسل يونايتد، والفريق، وجماهيرنا تأتي دائماً في المقام الأول، وقد أكدنا أن الشروط اللازمة لإتمام بيعه هذا الصيف لم تتحقق، ولا نتوقع أن تتحقق هذه الشروط».

وختم النادي بيانه: «نحن نادٍ نعتز بتقاليدنا العريقة، ونعمل جاهدين للحفاظ على روح العائلة داخل النادي، وسيظل إيزاك جزءاً من هذه العائلة، وسنرحب به مجدداً عندما يكون مستعداً للعودة والانضمام إلى زملائه».