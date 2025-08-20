افتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بفوز صعب على أوساسونا بهدف دون رد أحرزه كيليان مبابي، في مباراة عكس خلالها الفريق بعض التحديات رغم الانتصار، وفق ما أكد تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق.وأوضح ألونسو أن الفريق افتقد بعض الحيوية والدقة في التفاصيل، مضيفاً أن مواجهة فريق استعد لفترة أطول كانت اختباراً طبيعياً لإمكانات اللاعبين: «كانت هناك جوانب إيجابية وأخرى تحتاج للعمل. الانتصار يمنحنا الثقة ويتيح لنا الاستمرار بثبات خلال الموسم».وأشار المدرب الإسباني إلى الأداء المطمئن للوجوه الجديدة في الفريق، مؤكداً أنهم لم يتأثروا بضغوط القميص الأبيض أو أجواء سانتياغو برنابيو: «أدوا بشكل جيد، ولم يظهر عليهم التوتر. بعض هؤلاء اللاعبين سيكونون جزءاً من المشروع طويل الأمد للفريق».وعن أوساسونا، اعتبر ألونسو أن المنافس فرض أسلوبه وأجبر ريال مدريد على المواجهة المباشرة: «تلقينا دروسا مهمة، وسنواجه خلال الموسم مباريات مشابهة تتطلب نفس الصلابة والتركيز».كما أشاد المدرب بالشاب ماستانتونو، مؤكداً أنه قدم أداء مبشراً على المستوى النفسي والفني: «تابعته عن قرب، وأظهر جاهزية مميزة، وهذا إيجابي بالنسبة للفريق».أما رودريغو، الذي لم يشارك في المباراة، فأوضح ألونسو أن غيابه لم يشكل أي مشكلة: «المونديال خلق ظروفاً استثنائية، وأعتمد عليه بشكل كامل خلال الموسم. مباراة واحدة لا تحدد شيئاً».وفي ما يخص كيليان مبابي، أكد المدرب أن الدافع والرغبة في تقديم المزيد واضحة: «ارتداؤه القميص رقم 10 قد يكون عاملاً إضافياً، لكن إرادته للتألق واضحة جداً».واختتم تشابي ألونسو حديثه بالإشادة بخط الدفاع، معتبراً أن الأداء المتوازن لميليتاو وهويسين، إلى جانب الخبرة والتأثير داخل وخارج الملعب لكارفاخال، يمثل قاعدة صلبة للفريق في المباريات القادمة.