شدد المدير الفني لنادي أتلتيكو أوساسونا أليسيو ليسكي على أن مواجهة فريقه ضد ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو ستكون مباراة صعبة، ولكنه أكد أنهم متحمسون لخوضها لأنهم يستمتعون بمواجهة أفضل الفرق.

وقال ليسكي في مؤتمره الصحفي الذي نشره موقع النادي الرسمي: «على الرغم من صعوبة مهمة افتتاح الموسم في أحد أصعب الملاعب في الدوري الإسباني، أرى أن المباراة فرصة لبدء الموسم بشكل جيد، من الواضح أننا نستعد للموسم التحضيري ليس فقط لمواجهة ريال مدريد، بل للموسم بأكمله».

وأضاف: «لن يكون من الحكمة التركيز على هذه المباراة وحدها، كنا ندرك الوقت المتاح لنا للاستعداد، وقمنا بتعديل عملنا طوال الموسم التحضيري وفقاً لذلك، ولا يزعجني بدء العام بمواجهة ريال مدريد، بل إنه يضع عقلية تنافسية منذ البداية، ويجب أن ننظر إلى هذه المباريات على أنها اختبارات جيدة إذ إن هدفنا هو الفوز، ما يجعل كل شيء أكثر متعة لأن الفوز دائماً ما يعزز التجربة، وإذا لم نفز فمن الصعب الاستمتاع».

وعندما سُئل عن توقعاته للفريق، شدد ليسكي على أهمية البناء على جهودهم في فترة التحضير للموسم. وأشار إلى أن المباراة الأخيرة ضد فرايبورغ كانت حاسمة لإنهاء فترة التحضير للموسم بشكل إيجابي.

واختتم ليسكي حديثه قائلاً: «أتوقع أن يواصل أوساسونا البناء على ما عملنا عليه. نحتاج إلى متابعة إيقاع المباراة والتفاعل مع ما يفعله ريال مدريد الذين يتكيفون وفقاً لخصومهم، خصوصاً خلال فترة التحضير للموسم وكأس العالم للأندية، لكن لديهم أيضاً بعض الأنماط التي تتكرر فلذا يجب علينا تحديدها، سواء كنا نمتلك الكرة أو لا، وأعتقد أن الفريق يبدو جيداً بفضل التقدم الذي أحرزناه منذ اليوم الأول، وفي آخر ثلاث مباريات أظهرنا أفضل ما لدينا، حتى أننا تفوقنا على خصومنا، إذ كانت مواجهتنا ضد فرايبورغ ولوريان صعبة للغاية، كانت مباراة فرايبورغ هي الأصعب، وقدمنا أداءً ممتازاً فيها.. الفريق واثق ومتحمس لبدء الموسم لأن انتظاره طال كثيراً».