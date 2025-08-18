واصل فريق توتنهام هوتسبير التمسّك بنجومه من خلال تجديد عقودهم، إذ أعلن النادي الإنجليزي تجديد عقد قائده الأرجنتيني كريستيان روميرو.وأعلن النادي في بيانه، الذي نشره في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية: «يسعدنا أن نعلن أن كريستيان روميرو قد وقع عقداً جديداً طويل الأمد مع النادي، وبعد أن انضم إلى النادي في أغسطس 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من فريق أتالانتا في الدوري الإيطالي، وقع اللاعب الدولي الأرجنتيني عقدًا دائمًا في العام التالي، وقد عينه توماس فرانك كابتنًا للفريق قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 126 مباراة معنا حتى الآن، وسجل ثمانية أهداف».وتحدث النادي الإنجليزي عن لاعبه قائلاً: «وصل كريستيان بصفته أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في موسم 2020/21 وساعدنا في العودة إلى دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع النادي، إذ استمتعنا بنصف ثانٍ مثير من الموسم، وهو مدافع وسط متميز، تم تعيينه نائباً للكابتن إلى جانب جيمس ماديسون في أغسطس 2023، وشهد موسمه المثير إحرازه 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خمس أهداف. كما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر 2023».وأضاف النادي في بيانه: «كابتن الفريق في المباريات الأربع الأخيرة من مسيرتنا نحو المجد الأوروبي الموسم الماضي، لعب "كوتشي" دوراً حيويّاً في فوزنا بدوري أوروبا UEFA، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم. تم اختياره أفضل لاعب في المباراة النهائية، كما حصل على مكان في فريق الموسم لدوري أوروبا UEFA 2024/25 إلى جانب زملائه غولييلمو فيكاريو وبيدرو بورو ودومينيك سولانكي».وعلى الصعيد الدولي، خاض أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم ضد تشيلي في يونيو 2021، ولديه الآن 44 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، وسجل ثلاثة أهداف، وحقق كريستيان نجاحاً كبيراً مع الأرجنتين، إذ ساعد بلاده في الفوز بلقب كأس أمريكا الجنوبية 2021 و2024، وكأس أبطال أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، والأهم من ذلك، الفوز بكأس العالم في قطر 2022م.