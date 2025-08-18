كشف مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني القائمة الأولية استعداداً لمباريات سبتمبر في تصفيات كأس العالم 2026. وشهدت القائمة استدعاء المهاجم فلافيو «فلاكو» لوبيز لاعب بالميراس، إضافة إلى فرانكو ماستانتوونو المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد.كما تواجد في القائمة نجوم الصف الأول يتقدمهم ليونيل ميسي، جوليان الفاريز، ولاوتارو مارتينيز، ليمنحوا المنتخب قوة هجومية كبيرة.ويتصدّر «التانغو» جدول تصفيات أمريكا الجنوبية، إذ سيواجه فنزويلا في الـ4 من سبتمبر على ملعب مونومنتال دي نونيز في بوينس آيرس، قبل أن يحل ضيفاً على الإكوادور في الـ9 من الشهر نفسه.