فرّط فريق نيوكاسل يونايتد بالفوز في مواجهته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعادله سلبياً مع مضيفه استون فيلا الذي لعب بـ10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 66 بعد حصول لاعبه ازري كونسا على بطاقة حمراء في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلا بارك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.شهد اللقاء استحواذ فريق نيوكاسل، الذي كان الأخطر في المباراة، وهدّد مرمى منافسه بـ15 محاولة هجومية متنوعة للثلاثي الهجومي أنتوني جوردون وهارفي بارنز وأنتوني إيلانغا، ولاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، لكن كان واضحاً افتقاد الفريق لجهود نجمه وهدافه ألكسندر إيزاك الذي دخل في خلاف حاد مع إدارة النادي بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وسط اهتمام قوي من نادي ليفربول بضمه.أما أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني، أوناي إيمري، فكان تحت الضغط وحاول في الشوط الثاني أن يتقدم بالنتيجة بعد أن سنحت فرصة للفرنسي بوباكار كامارا تابعها رأسية وتصدى لها الحارس نيك بوب (د: 47)، الذي تصدى أيضاً لتسديدة أولي واتكينز (د: 65)، قبل أن يتأثر استون فيلا بالنقص العددي بعد طرد مدافعه إزري كونسا لإعاقته جوردون الذي كان يتوجه للانفراد بالمرمى بعد تمريرة من إيلانجا (د: 66).وسيحل أستون فيلا في الجولة الثانية ضيفاً على برينتفورد، يوم السبت المقبل، بينما يخوض نيوكاسل اختباراً صعباً على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليفربول، حامل اللقب، يوم 25 أغسطس الجاري.