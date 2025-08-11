أُجريت اليوم (الإثنين) قرعة بطولة العالم لكرة اليد للأندية «سوبر غلوب» 2025، التي تستضيفها مصر للمرة الثالثة على التوالي، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادم، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي المصري في المجموعة الثانية إلى جانب فيزبريم المجري وسيدني الأسترالي، فيما جاء مواطنه الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة برشلونة الإسباني وتوباتي البرازيلي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: ماجديبورغ الألماني – كاليفورنيا إيغلز الأمريكي – الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري – فيزبريم المجري – سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري – برشلونة الإسباني – توباتي البرازيلي.

ويصعد متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني من بين المجموعات الثلاث، بينما تخوض الفرق الخمسة المتبقية مباريات تحديد المراكز.