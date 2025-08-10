تتجه أنظار عشاق الكرة عموماً والكرة الإنجليزية خصوصاً نحو استاد ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة أول لقاءات الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، عندما يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس مساء اليوم (الأحد)، في مباراة الدرع الخيرية (درع المجتمع الإنجليزي)، التي تقام سنوياً مع انطلاق الموسم الكروي بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا في الموسم الماضي، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1908.ويتطلع كلا الفريقين للتتويج باللقب من أجل الحصول على حافز قوي قبل خوض غمار النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي، التي تفتتح يوم الجمعة القادم بين ليفربول وضيفه بورنموث على ملعب (آنفيلد).ويخوض ليفربول مواجهة اليوم بعد حصوله على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بسهولة، متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه، رغم فوزه بلقاء وحيد في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.وفقد ليفربول بعض نجومه منذ ذلك الحين، مثل الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد الذي انضم إلى ريال مدريد الإسباني، والجناح الأيسر الكولومبي لويس دياز بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، ومهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز الذي انتقل للهلال، لكنَّ الفريق استطاع أن يضم عدداً من اللاعبين الجدد المميزين الذين عزَّزوا بالفعل تشكيلة المدرب الهولندي أرني سلوت خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.فيما يدخل كريستال بالاس اللقاء بصفته حاملاً لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على مانشستر سيتي المرشح الأبرز للفوز باللقب، في المباراة النهائية، ليحصد أول لقب كبير للنادي في تاريخه.ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح طموحات جماهير ليفربول للتتويج باللقب للمرة الـ17 في تاريخه والأولى منذ 2022، ليتقاسم المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزاً بالبطولة مع آرسنال، فيما يتصدر مانشستر يونايتد الترتيب بـ21 لقباً، كما يسعى صلاح لإنهاء عقدته مع ملعب ويمبلي، بعد عدم تمكنه من تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة في آخر 7 مباريات له على ملعب إنجلترا الوطني، إذ كان آخر تسجيل له هناك في أول مباراة له ضد فريق توتنهام هوتسبير، الذي كان النادي اللندني يجري مبارياته مؤقتاً عليه، في أكتوبر 2017.وخاض ليفربول 6 وديات تحضيراً للموسم القادم سواء في إنجلترا أو في رحلته الآسيوية التي شملت هونغ كونغ واليابان، حيث حقق 5 انتصارات وتلقى خسارة وحيدة أمام ميلان الإيطالي.